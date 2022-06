Elame hetkes, kus kõik on selgusetu ja raske. Toime tulla on kordades keerulisem, kui oli aastaid tagasi. Paljud peavad elamiseks end piirama. Nendeks ei ole ainult lihtinimesed, seda teevad ka riik ja kohalik omavalitsus. See on mõistetav. Küsimus tekib aga, mille arvel ja kuidas me kärbime.