Arusaadav, et ka Paide linn kärbib, kuigi tegelikult ei ole väga arusaadav, mida ta ikkagi kärbib. Inimestele selles linnas ei ole väga palju suurest plaanist räägitud, pigem saavad asjaosalised ilma igasuguse eelhoiatuseta, lakooniliste kirjade kaudu aeg-ajalt lihtsalt teada faktist, et nii on ja kõik.