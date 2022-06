Politsei: turvaliste pühade saladus peitub igas jaanipidulises endas

Politsei- ja Piirivalveameti operatiivjuht Rain Jõeveer rääkis, et politsei on igal aastal jaanipühade ajal väljas suurte jõududega, et ohuolukordi ennetada, vajadusel kiirelt sekkuda ja inimesi aidata. „Jaanipühad tulevad tänavu taaskord tavapärasest pikemad, jaaniüritused algavad siin-seal juba täna pärastlõunast ning seetõttu hoiavad politseinikud väljakutsete teenindamise kõrval pilku peal ka erinevatel jaanipidustustel. Silm hoitakse peal ka veekogudel, kuhu prognoositava sooja ilmaga enam inimesi puhkama ja pidutsema koguneb,“ kirjeldas ta.

Operatiivjuhi sõnul on inimeste agaramat liikumist märgata liikluses juba praegu. „Lähipäevil hoogustub see veelgi ning seetõttu oleme ka meie pühade ajal suurematel maanteedel liiklust rahustamas, sõidukijuhtide kainust kontrollimas ning hoiame silma peal ka üritustel, et rahvarohketel kogunemistel ohuolukordi ennetada, inimesi abistada ja vajadusel kiirelt sekkuda,“ kirjeldas Jõeveer.

Lisaks liiklusele pöörab politsei pühade ajal tähelepanu ka avalikule korrale. „Jaanipidudelt politseinikele laekuvad väljakutsed on tavaliselt tingitud alkoholi liigtarbimisest. Inimesed satuvad ohtu või tekib konflikt, mida ei suudeta sõnadega lahendada. Selliseid konflikte puhkes inimeste vahel juba möödunud nädalavahetusel, mil esimesi jaanilõkkeid süüdati, ühiselt alkoholi tarvitati ja siis ühtäkki tülli mindi,“ sõnas Jõeveer.