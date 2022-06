Tööd otsivate sõjapõgenike tõttu tehakse politseile väljakutseid

Nad on käinud hoovist hoovi ja ukselt uksele, mis tundub oma vara pärast muretsevatele kohalikele äärmiselt kahtlane ja mõnikord ka lihtsalt häiriv. Nii on palutud politseil neid igaks juhuks siin-seal kontrollida.

Politsei on kontrollimiseks kinni pidanud üle poolsesaja sellise inimese, nende isikud ja elukohad tuvastanud. Nad on öelnud nii nagu kohalikele, et otsivad lihtsalt tööd. Seejuures on aga politsei selgitanud, et paljudel neist puudub (veel) Eestis töötamise õigus.