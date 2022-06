Martha-Beryl Grauberg: Paide linnast ja teatrist, kelle linn siia kutsus

“Me peame hoidma väikseid ja hakkama tegema seakisa, kui kellelegi liiga tehakse,” ütles Juhan Ulfsak 2019. aasta kevadel teatriauhindade jagamisel peetud kõnes. Ma ei arvanud, et seda kisa tuleb teha oma kodulinnas. Nõnda palju on neid väikseid, kellele on tehtud liiga, ent kelle hääl sumbub oma kabineti või asutuse seinte vahele. Ja ma ei mõtle siin üksnes teatrit. Küll aga oli just Paide Teatril jõudu kajada kaugemale, sest lisaks linnarahvale puudutab nende käekäik teatri kogukonda laiemalt. Paide Teatri koduks oleva Paide Muusika- ja Teatrimaja juhina pean vajalikuks selgitada, kuidas oleme siia jõudnud.