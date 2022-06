Suvel kontrollitakse vee kvaliteeti 11 Järvamaa supluskohas

Terviseameti keskkonnatervise peaspetsialisti Aune Annus-Urmeti sõnul on võetud veeproovid kõikidest randadest, avatud supluskohtade veekvaliteet on väga hea. „Võrreldes eelmise aastaga lisandub uue supluskohana Haabneeme rand Viimsis, nimekirjast jäi välja Pärnu Raeküla rand. Samuti ei avata hooaega veel Valgamaa Pedeli paisjärve rannas ning Jõgevamaa Aidu, Kamari ja Mustjõe supluskohtades,“ selgitas ta ja lisas, et Raeküla ranna suplusvee kvaliteet on viis aastat järjest olnud halb, mistõttu tuleb sellest hooajast rakendada alalist soovitust seal mitte supelda.