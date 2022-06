Päästeamet ja Kaitseliit tõhustavad koostööd laias riigikaitses

„Kaitseliit ei ole mitte ainult sõjaline organisatsioon, vaid riigikaitseorganisatsioon laiemas tähenduses, pakkudes vabatahtlikest moodustatud üksustega riigikaitse eri valdkondadele täiendust ja abi,“ ütles Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi. „Päästeameti ja selle eellastega on Kaitseliit koostööd teinud kogu oma olemasolu jooksul. Tänane maailm meie ümber nõuab veelgi tihedamat ja läbimõeldud tegutsemist kahe organisatsiooni vahel, et Eestis oleks turvaline ja meie inimesed kaitstud.“

„Julgeolekuolukord meie ümber on viimaste kuudega märkimisväärselt muutunud ja seetõttu on oluline, et oleksime valmis ka tumedamateks stsenaariumiteks,“ ütles Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. „Elanikkonna turvalisuse alustala on erinevate osapoolte ühine tegutsemine ning selle lepinguga seavadki Päästeamet ja Kaitseliit paika edasise koostöö täpsed suunad. Nii saab samm-sammult reaalsuseks laiapindne riigikaitse, mille vajadusest on räägitud juba aastaid.“