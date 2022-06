Mida teha kui oled saanud päikesepõletuse?

Kõik inimesed unistavad ilusast jumest ja päevitunud kehast. Kõige kiirem viis selle saavutamiseks on lamada päikese käes siis kui UVC tase on kõige suurem. Kui aga juhtub, et päikese käes lesides tikub uni silma, on suur oht saada liigsest UVC kiirgusest nahale päikesepõletus.