Hinnanguline maksukaotus illegaalsete sigarettide tarbimisest oli 2021. aastal 8,1 miljonit eurot

Tubakatooteid või nende alternatiive tarbis 2021. aastal 28% 18-74aastasest elanikkonnast. Enim tarbiti sigarette, kuid populaarsuselt teisel kohal on e-sigaretid, mis on märkimisväärselt tarbijaskonda kasvatanud (33%). Võrreldes 2019. aastaga on märkimisväärselt lisandunud alternatiivsete tubakatoodete ja nende ebaregulaarseid tarbijaid, eelkõige noorte seas.

Varimajanduse uuringus selgub, et illegaalse alkoholi tarbijate ja müügikohtade teadmine on ühiskonnas langustrendis. Kui 2017. aastal teadis oma tutvusringkonnas salaalkoholi ostjaid 17% ja müügikohti 9% elanikkonnast, siis 2021. aastaks on need näitajad langenud pea kolmekordselt. Enam on teadjaid nooremate ja madalama sissetulekuga inimeste seas. Kuigi teadlikkus tarbijatest ja müügikohtadest on langenud, siis elanike hinnang kange salaalkoholi osakaalule Eesti kange alkoholi kogutarbimises püsib endiselt 23% tasemel.