Kellele lüüakse hingekella, kui Paide teater lõpetab?

Hiljuti teatas neli aastat Paide kultuurielu ja ühisolemise pinda mullanud Paide teater oma tegevuse lõpetamisest. Sõnumitest jääb kõlama, et aasta lõpuks tõmbab professionaalsetest teatritegijatest koosnev meeskond joone alla. See ei pidavat aga tähendama, et teater kui kultuurivorm Paidest kaoks. Mis omakorda tõstatab põhjendatud küsimused sellest, millist teatritegemise vormi kohalikul kultuuriväljal hinnata ei osatud ning kui krõbe on selle muudatusega kaasnev hind kogukonnale ja Eestile tervikuna.