August algab Järva-Jaanis põnevalt

Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga kodulehel on kirjas, et nii nagu viimastel aegadel traditsiooniks on kujunenud, antakse osalemisvõimalus kõigile kummalistele kulguritele. Plusspunkte annab üldpildile seegi, kui sõidukijuht või kaasreisijad eriliselt ja stiilselt riietatud on. Vanatehnika varjupaigast on tavapäraselt võimalik selleks päevaks sõidukeid ka laenutada.