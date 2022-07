Türi vallavanem: Kas Türi on Tallinna magala?

Enim toetati kogukonnakoolide olulisust ja lastele stressivabama õhkkonna loomist. Mainiti veel, et maakoolid hoiavad rohkem laste psüühikat. Arengukavas on see arutelu punkt välja toodud lausega, et koolivõrk vastab piirkonna vajadustele ja võimalustele. Olles ise aastaid haridussüsteemis tööl olnud, näen maakoolis kui väikekoolis suurt potentsiaali, kus laste vaimne tervis on parem ja ka õpetajad on rohkem „kooli omad“. Kool peaks olema kogukonnakeskuseks igal ajal. Seda ka õhtuti ja suvel. Tegevused koolide ümber on sportlikkust toetavad ja samas meelelahutuslikud, et lastel oleks kooli juures tegevusi igal ajal ja kooli keskkonna juurde tulek meeldiv. Kooli köögid peaksid kasutama kohapealset toorainet ja on innovatiivsed. Võimalusel saaksid pakkuda ka lõunat täiskasvanutele, see lisaks ka koolitoidule usaldusväärsust vanemate silmis. Arengukava päeval toodi loomulikult valupunktiks õpetajate puudust. Innovaatilisi lahendusi oleme leidnud juba ka Ukraina kriisi näitel, kus klassi ees on abiõpetaja ja lapsed õpivad läbi ekraani infot jagava õpetaja saatel, kes lausa tuhandete kilomeetrite kaugusel asub. Peame olema avatud, käivitama ettevõtmisi, mida meie haridussüsteem võimaldab, toetama õpetajat, tegema koostööd ülikoolide ja uute lahenduste pakkujatega ning tagama, et klassi ees seisab inimene, kes on lastele toeks.