Uus toitlustaja kavatseb legendaarse söögi- ja peopaiga ellu äratada

Verywell buffet-kohvikute eestvedaja Danel Puuder ütles, et kuna Imavere kõrts on küll vaikselt tegutsenud, kuid pole pärast koroonat enam õiget hoogu sisse saanud, siis tahab ta asja tagant utsitada. «Koht on ju hea ja maine legendaarne. Kõrts tuleks tööle panna oma endisaja hiilguses,» lausus ta.

Puuder on löönud käed koha omaniku Peedo Pihlakuga, kes on kõrtsi aasta algusest saati müünud, kuid pole ostjat leidnud. «Leppisime kokku, et võtan esialgu hoone rendile ja seda hilisema ostuvõimalusega,» selgitas ta. «Oleme alles alustav ettevõte, keda pangad laenu suhtes veel ei usalda. Seega on minu eesmärk kõrtsi edukalt majandada seni, kuni tekib võimalus hoone ära osta.»