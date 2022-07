Türi lasteaia direktor tuli asutuse seest, nüüd on tarvis uut õppejuhti

Alates eelmisest nädalast töötab Türi lasteaia direktorina Triin Kaljur, kes on olnud pikka aega sama lasteaia õppejuht. Välja on kuulutatud konkurss õppejuhi koha täitmiseks, kandideerimise tähtaeg on täna. Uus inimene peaks ametisse asuma 1. septembrist. Kuni uue töötaja tulekuni täidab Triin Kaljur ka õppejuhi ülesandeid.