Järvamaa haigla peaarst Külvar Mand ütles, et sündis küll 142 last, kuid sünnitusi oli 140. «Meil sündisid ka kolmed kaksikud,» põhjendas ta arvude erinevust. Ilmavalgust nägi 74 tüdrukut ja 68 poissi.

Sündivuse vähenemine on Mandi hinnangul rabav ja vägagi murettekitav. «See on kõikides Eesti haiglates läbiv suundumus, mis on Eestile demograafiliselt väga halb,» sõnas ta.