Vanavaramüüja hinnatuimal laadal: inimesed kulutavad siin tuhandeid eurosid

Kohe sissepääsu juures asuvalt esimeselt letilt ostab Tartust enne kella seitset Seidlasse jõudnud Sirje Tammeorg endale kaelakee. See maksab kümme eurot ja proua paneb kee kohe kaela. „Mul kunagi oli täpselt selline kee,“ selgitab ta.

Vanavara pole Tammeorule võõras teema ja seetõttu ta teab, et Seidla Kila-Kola laadal peab väga varakult kohal olema, sest lõunaks on hinnalisem kraam juba läinud ja rahvast ka liiga palju. Tänavu oli varavalges liikuma hakkamiseks ka teine põhjus – esimese ostu ajal näitab termomeeter veel kõigest 22 soojakraadi. Lõunaks peaks lisanduma kümmekond kraadi, kuid siis on Tammeorg juba jahedas autos.