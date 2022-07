Paide keskväljak on taas inimeste päralt

Ruumieksperimendi arhitekti Elo Kiiveti sõnul on tänavune eksperiment harjutus enne päris uut keskväljakut. „Seekordne asendiplaan on inspireeritud Paide keskväljaku arhitektuurivõistluse võidutööst (arhitektuuribüroo b210) – see on jagatud ruum ilma piireteta, kus pikkust rõhutav mööbel ja asfaldimaal markeerivad tuleviku varjualuse ja trampliini asukohta. Ajutine harjutab niimoodi püsivat muutust.“

Ta selgitas, et tänavune avaliku ruumi aktsioon on paljuski sarnane eelmise aasta omale, näiteks säilib viimaste aastate liikluskorraldus ning sama on enamus õuemööblist. Uuendusena on väljakule maalitud ligi 50 meetri pikkune asfaldimaaling ning paigaldatud on valgusinstallatsioon. Suurem rõhk on tänavu ka kogukonnaaial ning mulda on pistetud lisaks suvelilledele ka maitsetaimi ja köögivilju. „Suures osas on elemendid juba varasemast tuttavad ning jätkuvalt on au sees taaskasutus ja vanale materjalile uue elu andmine. Lastele on loodud väike labürint ja tagasi toodud Paide teatri ikooniline kõnepult, mis ootavad julget avastamist ja sõnakat esinemist. Koos Valgusklubi ja skulptor Elo Liiva interaktiivse valgusinstallatsiooniga on keskosa saanud säravama näo ja teistmoodi õhustiku. Disainer Meelis Pihtje kujundas suuremõõdulised asfaldimaalingud, mis ühise hoogtööna valminult rahustavad liiklust ja toovad halli lagendiku keskele värvi,“ rääkis Kiivet.