Transpordiamet piirab kiirust

"Meieni on jõudnud mitmed kodanike kaebused, et Reiu kooli bussipeatuse juures ja Lottemaa ristmikul on inimestel väga ohtlik ja ebamugav teed ületada," selgitas Transpordiameti lääne üksuse juhataja Hannes Vaidla. Lisaks Lottemaa külastajatele kasutavad seal bussi lapsed, kes lähevad Reiu ratsakooli trenni ning täna Reiumaa motellis majutuvad Ukraina pered.