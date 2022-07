Eesti suurimale ettevõtluskonkursile kandideerimist pikendati nädala jagu

“Konkursiga kaasnev nähtavus ning mainekasv on see, mis ettevõtteid konkursile osalema toob. Lisaks on varasemad osalejad ka tõdenud, et tunnustus on neid konkurentsitihedal tööturul tööandjana atraktiivsemaks muutnud,” ütles EASi ja KredExi ühendasutuse ettevõtluse auhindade projektijuht Karin Lõhmuste.