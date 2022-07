Sotsiaalkomisjon arutas Tallinna Haigla projekti rahastamise takerdumise tagajärgi

Komisjoni esimehe Siret Kotka sõnul on Tallinna Haiglat inimestele väga vaja. „Valitsus tegi neljapäeval poliitilise otsuse, et riik ei toeta taasterahastust haigla rahastamist – see on jahmatav. Uut haiglahoonet on vaja meie inimestele, et suudaksime neile tervishoiuteenust pakkuda. Toonitan, et haigla ehitamine ei puuduta vaid Tallinna linna, vaid selle mõjualasse jääb kuni 600 000 inimest,“ märkis Kotka. „Ma väga loodan, et riik tunnetab oma vastutust ja näeb, et Tallinna Haigla ehitamisega tuleb edasi minna,“ lisas ta.

Komisjoni aseesimees Helmen Kütt tõi esile, et tervishoiuteenuste korraldamine on riigi kohustus, kuid sellegipoolest on Tallinn olnud nõus sellesse märkimisväärselt panustama. „Tunnustust ja kiitust väärib see, et Tallinna linn on võtnud suure vastutuse olgugi, et meditsiiniteenuse korraldamine on riigi kohustus. Selles, et Tallinna Haiglat on vaja, ei kahtle ju komisjoniliikmetest keegi, küsimus on vaid rahastusallikates. Samas pole Eesti ainult Tallinn ning elu võimalikkus ja arstiabi kättesaadavuse vajadus on riigil kohustus tagada ka maakondades. Ei ole ju mõeldav, et ehituste kallinemisega seoses jäävad mujal Eestis juba pooleliolevad ehitused seisma,“ sõnas ta.