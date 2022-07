Vabaduse kunstikogu tutvustamine Pariisis

Vabaduse kunstikogu idee autor Jaak Visnapi sõnul on vabaduse mõiste Ukraina sõja kontekstis saanud uue sisu. “Eestis me elame Ukrainas toimuvale eriliselt kaasa, sest meie vabadus on noor. Me saavutasime selle veretult, kultuuri abil. Maailmas tuntakse Eestit laulva revolutsiooni ja ja Arvo Pärdi järgi. On väga oluline maailmale tutvustada Eesti kunstnikke ja nende loomingut. Meie väärtus on meie kultuur! Eesti kultuuridiplomaatias on küllaga arenguruumi.”