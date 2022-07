Rekordaasta teinud kaubavedajad vaatavad murelikult tuleviku poole

Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni juhatuse liige Herkki Kitsing märkis, et riigi kütusepoliitikal on otsesed mõjud sektori elujõulisusele. „Pärast 2020. aasta aktsiisilangetust hakkasid koheselt veosemahud kasvama ja kodumaiste veoettevõtete majandustegevus kasvama. Eelmisel aastal kasvas Eesti vedajate veosemaht ligi neljandiku võrra – pärast pikki aastaid langenud veosemahte näitas sektor, et kui riik tagab meie ettevõtetele konkurentsivõimelise keskkonna, siis suudame edukalt majandustegevust laiendada.“