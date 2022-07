Antiikse kraami laadamelu jätkub Koerus

Kuigi huvi antiigi vastu on suur, nentis laada korraldaja ja päevajuht Andres Teppan, et koroona tõttu on osalejate arv võrreldes paari aasta tagusega kahanenud. Siiski arvab ta, et külastajaid võib laadalt läbi käia viiesaja ringis.

Koeru antiigi- ja vanavaralaat toimub iga aasta juulikuu teisel laupäeval. Nagu ka Seidla laadal eelmisel aastal, oli ka Koeru laadal tarbeklaas väga menukas kaup. Mis selle aasta trendiks saab, selgub alles laupäeval. “Mis see see aasta see trend võib olla seda on raske ette ennustada, aga eelmisel aastal oli küll see tarbeklaasi teema väga populaarne, ja muidugi, mida ma tean, mida väga paljud tahavad, on vanad vinüülplaadid,” rääkis Teppan.