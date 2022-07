Anomaalia või tõde: Järvamaa väljasuremisele tõmmati pidurit

Olgu põhjuseks väljaränne või sündidest suurem surmade arv, siis see ei ole ammu enam mingi saladus, et viimased paarkümmend aastat on Järvamaa elanike arv ainult kahanenud ja nüüd elab meid siin alla 30 000 inimese. Tänavu 1. jaanuaril 29 604, kui täpne olla.