Kuremõrtsuka kattesaamiseks välja pandud pearaha küündib tippametniku kuutasuni

Virge Võsujalg kinnitas TV3 uudises, et kui kuremõrtsukas jääb tabamata, siis kannavad nad kõigile soovi avaldanud annetajatele nende raha tagasi. „Hetkel on meile annetatud natukene üle 5000 euro,” täpsustas ta.

"Elu on näidanud, et siin maailmas on kõik müüdav, ainult hind peab olema sobiv!" nendivad pearaha väljapanijad ise.