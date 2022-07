Kirikute päevad toovad viide pühakotta mitmekülgse programmi

Kogudused ja valla kultuuri­korraldajad on koostanud programmi, mis sobib just kirikusse, kõnetades samal ajal kultuurilooliselt nii kohalikku kogukonda kui ka laiemat üldsust.

Järva valla esimesed kirikute päevad olid täpselt aasta tagasi 9. ja 10 juulil. Näitustest, loengutest, ekskursioonidest ja kontsertidest said osa paljud inimesed nii vallast kui ka kaugemalt. Järva valla kultuuri-, spordi- ja noorsootöö spetsialist Ülle Müller sõnas, et täpset külastajate arvu on keeruline öelda, kuid umbes tuhat võis neid olla küll.