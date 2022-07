Paide linnapea: teed võivad aukus olla, inimsuhted pikalt aga mitte

17. juuni hommik tuli Paidesse, Järvamaale ja vast ka Eestisse tervikuna teistmoodi. Eriti neile, kellele on südamelähedane näitekunst ja armas Paide Teater. Poliitilistes ja ka teatriringkondades oli selleks uudiseks aimdus juba mõnda aega, kuigi keegi ei tahtnud uskuda, et tegelikult ka nii juhtub. Pole ju avalik saladus, millistes tingimustes on pidanud teater (õigemini kõik loomingulised rühmad) tegutsema – koroona, piirangud, vabanemine, publiku ootus ja loomekirg ja kriis. Ja pole ka avalikkusele teadmata ka seegi, et Paide linnajuhtimises on olnud keerukas poolaasta – valimiste järel uue võimuliidu moodustamine, linnapea haigestumine ja uute abilinnapeade sukeldumine tundmatuisse valitsemisvetesse, kriisid energiahindadest julgeolekuolukorra muutmiseni, mis on raskendanud tavapärast tööd. Tagatipuks mai lõpus uue linnapea valimine.