Volinik, mine paastule ja tule põõsast välja

Põhjusi, miks me midagi teeme või tegemata jätame on laias laastus kaks - hirm ja huvi. Need on kaks kütust, mis meid hommikuti käima tõmbavad ning tegudele või tegemata jätmistele viivad. Asjad ei ole alati muidugi nii lihtsalt hoomatavad - hirmul võib olla palju nägusid ja värve, tema äratundmine meie motiivides ei pruugi nii selge olla. Volinik ei peaks inimesi kartma.