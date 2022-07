Kas Türi tehisjärves ujumas käimisel tekivad nahale punased täpikesed?

"Kirjeldatavat nahaärritust, kus veega kokku puutunud piirkondades kehal tekivad ebakorrapärased sääse- või parmuhammustusi meenutavad punased täpid, võivad põhjustada vereimiussi vastsed ehk tserkaarid, mis on vee looduslik osa. Tserkaardiele sobib soe veekeskkond (temperatuur +20 °C), mis Eestis valitsenud pika sooja ilma tõttu on suurima tõenäosusega paljudes veekogudes saavutatud. Veelindude rände tõttu on need parasiidid tõenäoliselt päris laialt levinud ning sarnaseid juhtumeid esineb peaaegu igal aastal ja üle Eesti. Õnneks on inimorganismil nendest tekkivad tervisekaebused mööduvad, nii nagu parmu hammustusest tekkiv ebameeldivustunne. Tekkiva lööve suurus oleneb ka iga inimese enda immuunsüsteemi tundlikkusest. Täiskasvanud tervel inimesel on väiksem tõenäosus ebameeldivate reaktsioonide tekkimiseks võrreldes näiteks pikalt madalasse vette mängima läinud lastel. Mida pikem on võimalik kokkupuuteaeg parasiitidega seda tugevam lööve tekkida võib.