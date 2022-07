Rolleriga sõites tekib linnaliiklusele teine vaade

«Tead, kui keeruline on Paides invatoolidega liikuda? Uue Maksimarketi juures on äärekivid nii kõrged, et ei saa rolleriga üles. Teinekord, kui lähenesin ringiga invakohale, seisis seal kolm linnamaasturit ees. Asfalt Joodi suvila juures tänaval on nagu kuumaastik. Käidi remontimas ja tehti veel hullemaks,» toob ta näiteid.