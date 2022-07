Eile väisas Järva valla kirikuid tuhatkond inimest

Järva valla avalike suhete spetsialist Arnika Tegelmann sõnas, et eriti rohkelt on külastajaid olnud kontserditel. Ta tõi näiteks, et eile hilisõhtul Järva-Jaani kirikus toimunud ainulaadsel ja südmlikul laternatega kontserdil , kus esinesid Marek Sadam ning Tõnu Laikre, oli kirik rahvast täis. Kontserdi kuulas umbes 250 inimest. Järva-Peetri kirikusse õhtusele kontserdile tõid Luisa Rõivas ja Alen Veziko üle paarisaja kuulaja.