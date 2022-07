Uued ministrikohad võivad edutada ka siinseid poliitikuid

Lauri Läänemets on korduvalt kinnitanud, et kui sotsiaaldemokraadid pääsevad riiki valitsevasse koalitsiooni, siis peab tema õigeks, et erakonna esimees kuulub valitsusse. Eilseks oli teada, millised ministriportfellid sotsidele uues valitsuses kuuluma hakkavad, kuid Läänemets oma valikut veel avalikustada ei soovinud, vaid kinnitas, et nimedest saab rääkida paari päeva pärast.

Läänemets tõdes, et ministriportfellide jaotus on mõistlik ning peegeldab sotsiaaldemokraatide keskseid eesmärke, milleks on tugev Eesti – riik, mis suudab seista iseenda ning oma inimeste toimetuleku ja väärikuse eest. «Loodavas koalitsioonis soovisid sotsid juhtida just neid ministeeriume, mis tagavad Eesti julgeoleku selle siseriiklikus mõttes. Siseriikliku julgeoleku alused on inimeste toimetulek ja heaolu, riigi majanduse konkurentsivõime ning loomulikult siseturvalisus. Viimase puhul tasub meeles pidada möödunud sügist ja talve, mil Venemaa üritas meie regioonis tekitada pingeid ja konflikte rändekriisi fabritseerimisega Leedu ja Poola piiridel,» rääkis Läänemets.