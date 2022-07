Värske Eurobaromeeter: ELi elanikud usaldavad kõige rohkem traditsioonilist meediat

Kuigi uuringu kohaselt huvitab ELi elanikke kõige rohkem oma riigi sisepoliitika (50% vastajatest), tuntakse peaaegu võrdväärselt huvi ka Euroopa ja rahvusvaheliste suhete (46%) ning kohalike uudiste (47%) vastu.

72% vastajatest on hiljuti lugenud, näinud või kuulnud uudiseid Euroopa Liidu kohta kas trükiajakirjanduses, internetis, televisioonis või raadios. Kõige suurem on see arv Rumeenias (90%) ja kõige väiksem Prantsusmaal (57%). Uudiseid Euroopa Parlamendi kohta on hiljuti lugenud, näinud või kuulnud 57% vastajaist. (Prantsusmaal 39% ja Maltal 85%).

Meediatarbimise harjumused

Televisioon on endiselt peamine uudisteallikas (75%), eriti 55-aastaste ja vanemate inimeste jaoks. Järgnevad veebipõhised uudisteplatvormid (43%), raadio (39%) ning sotsiaalmeedia platvormid ja blogid (26%). Viiendal kohal on trükimeedia (21%). Seevastu noored kasutavad uudisteallikatena suurema tõenäosusega sotsiaalmeedia platvorme ja blogisid (46% 15–24-aastastest vs. 15% 55-aastatest ja vanematest).

Olgugi, et traditsioonilised uudisteallikad, eriti televisioon, on olulised, saavad 88% vastajatest vähemalt osaliselt uudiseid veebist nutitelefoni, laua- või sülearvuti abiga. 43% vastanutest kasutab veebis uudistele juurdepääsemiseks uudisteallika kodulehte (nt ajalehe veebisaiti) ning 31% loevad artikleid või postitusi sotsiaalvõrgustike kaudu. Eriti sageli kasutavad sotsiaalvõrgustikke uudiste hankimiseks noored (43% 15–24-aastastest vs. 24% 55-aastastest ja vanematest).

Veebipõhiste uudiste eest maksmine on aga ELis endiselt pigem erand – 70% vastajatest, kes kasutavad veebipõhiseid uudisteallikaid, tarbivad ainult tasuta sisu.

Kõige usaldusväärsemad uudisteallikad