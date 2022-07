Koolidirektoriga väidetavalt lahkhelides olnud spetsialist paneb ameti maha

Reitav (pildil) vastas Sakalale nüüd meili teel, et asub uute väljakutsete juurde, kuid millega ta täpselt edasi tegelema hakkab, ta ei maininud. «Olen tänulik Viljandi vallale koostöö ja usalduse eest ning usun, et meie koostöö jätkub edaspidigi. Mind ootavad ees uued väljakutsed ning soovin millalgi lõpule jõuda ka oma teise magistri õpingutega,» kirjutas Reitav.

Küsimusele, kas teda ajendas ametit maha panema Andres Savi lahkumine, vastas Reitav, et nii see ei ole. «Olen pigem rahul, et vallas tegutsetud aja jooksul oleme suutnud palju teha, eelkõige just hariduse kvaliteedi ja juhtimise tasandil.»