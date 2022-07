Juunikuus Türi valla erinevates kauplustes läbi viidud eksperiment näitas kätte, et kuigi kauplustes on nähtaval kohal teavitused selle kohta, et alaealistele alkoholi ei müüda, ei peeta sellest alati kinni ning noored ostlejad võivad üsna muretult alkoholi sisaldava joogi kätte saada.