Paadunud roolijoodik saadeti trellide taha

Kohus tunnistas Ivo Tiido süüdi mootorsõiduki korduvas joobeseisundis juhtimises ja karistas teda ühe aasta ja kahe kuu pikkuse vangistusega. Kuna meest on varem sama teo eest karistatud, liitis kohus sellele otsa eelmise kohtuotsusega mõistetud karistuse ärakandmata osa, milleks on seitse kuud ja 22 päeva vangistust. Seega on Tiido karistuseks kokku üks aasta üheksa kuud ja 22 päeva vangistust. Mehe karistust hakatakse lugema alates 8. maist, mil politsei ta kuriteos kahtlustatavana kinni pidas.