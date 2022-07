Huvi kutsehariduse omandamise vastu on kasvanud

Järvamaa kutsehariduskeskuse direktor Rein Oselin usub, et avaldusi kooli astumiseks tuleb kindlasti üle tuhande. Seda, et kutsehariduse omandamine on muutunud populaarseks, näitabki väga suur avalduste arv. «Praeguseks on tulnud juba natukene rohkem avaldusi kui eelmisel aastal selleks ajaks,» rääkis Oselin. Praegu Säreveres sisseastumisavaldusi vastu võttev Järvamaa kutsehariduskeskuse autoosakonna juhtõpetaja Tarmo Savisaar lisas, et päevas esitatakse 30–60 avaldust.

Kõige populaarsemad erialad on sel aastal infotehnoloogia, autotehnik ja loomaarsti assistent. «Hea uudis on ka see, et tänavu soovitakse õppida ehitust, viimastel aastatel ei ole see eriti populaarne olnud,» rõõmustas Oselin. Mis eriala parasjagu populaarne on, sõltub paljuski sellest, mis toimub ühiskonnas. «Kui mõni majandussektor kogub või kaotab populaarsust, avaldub see ka meie vastuvõtus,» rääkis ta.