Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Tõsieluseriaali «Armastuse malev» teise hooaja malevlased murdsid Koeru külje all kaks nädalat 10 000 euro suuruse peaauhinna nimel vana talusauna taastada ja palavaimas suvekuumuses romantilisi suhteid sõlmida. Tõsielusarja tootva Filmimehe produktsioonimeeskonna liige Raimo Kummer selgitas, et kui kokku panna tõsielusarjad «Naabrist parem» ja «Rannamaja», tulebki välja enam-vähem «Armastuse malev».

* Koeru Maarja-Magdaleena kirik vajab toetust viimaste laemaalingute avamiseks ja konserveerimiseks, et taastada kiriku endisaegne värvikirevus. Seejärel saab alustada oreli remonti ja tagasi tuua haruldase Christian Ackermanni krutsifiksi. Kirikufond on tänavu jaganud annetusi 18 kirikule kokku 72 000 eurot. Oma osa sellest tuli kevadel ka Koeru kirikule, ent plaani võetud tööde tarbeks on vaja enam kui 65 000 eurot, kirikufondi abil saadud veidi rohkem kui 2000 eurot on vaid pisku, kuigi abiks seegi.

* Müüdi, et kui kuskile mujale ei saa, siis kutsekooli ikka saab, murrab Järvamaa kutsehariduskeskus, kuhu tänavu on laekunud juba üle 600 õppima asumise avalduse. Järvamaa kutsehariduskeskuse direktor Rein Oselin usub, et avaldusi kooli astumiseks tuleb kindlasti üle tuhande. Seda, et kutsehariduse omandamine on muutunud populaarseks, näitabki väga suur avalduste arv. «Praeguseks on tulnud juba natukene rohkem avaldusi kui eelmisel aastal selleks ajaks,» rääkis Oselin.