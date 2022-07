Ilm läheb sel nädalal taas soojemaks

Esmaspäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, suurem on sajuvõimalus saartel ja põhjarannikul. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 3-8, öö hakul põhjarannikul loodetuul puhanguti 13 m/s. Sooja on 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mõnes kohas sajab hoovihma, õhtupoolikul saju võimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-8 m/s. Sooja on 17-21 kraadi.