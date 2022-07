Kalmistu värav ehitatakse uuesti üles

Muinsuskaitseameti Järvamaa nõunik Maarja Tomps selgitas mais Järva Teatajale, et kuna üks väravapostidest oli muutunud varisemisohtlikuks, tuli kalmistule sissepääs peavärava kaudu ohutuse huvides täiesti sulgeda. Eelmisel nädalal kadusid värava ümbert nii piirdeaed kui ka ohutuslindid ning õigupoolest ei olegi endisest valgeks lubjatud tugipostide ning puidust katusega väravast palju järele jäänud. Siiski ei tasu linlastel muretseda, et värav lihtsalt maha lammutati.

Paide linnamajandusosakonna juhataja Mait Grigorjev selgitas, et väravapostid ning katus demonteeriti ja tööde käigus koostati ka tegevuskava, mis edastatakse muinsuskaitseametile ning mille põhjal saab hakata koostama edasiste tööde nimekirja. Kuniks kalkulatsioon tehtud ja vajalikud dokumendid muinsuskaitseameti heakskiidu ja kooskõlastuse saanud, on tööd kalmistu värava juures pausil. «Ma kogu hingest loodan, et saame sellel aastal värava uuesti püsti, aga kindlalt lubada seda ei saa,» märkis Grigorjev, viidates ühtlasi nii Paide linna kui ka muinsuskaitse õhukesele rahakotile.