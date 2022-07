Türi hariduselus sellisele juhtimisele kohta ei tohi olla

Minu hinnangul on selle juhtumi juures oluline teha vahet kahel protsessil. Algatatud on väärteomenetlus ning lõpu on saanud töövaidluskomisjoni protsess. Väärteomenetluses on õpetajale esitatud süüdistus ahistamises. Kuna teema on väga tundlik ning detaile palju, siis minu hinnangul on ainuõige, et juhtumiga tegelevad edasi professionaalid, kes annavad sellele oma arvamuse. Olgu öeldud, et uurimine kestab ning seetõttu on hinnanguid keeruline kui mitte võimatu anda.