Mõistlik oleks kolida pealinn Tallinnast Paidesse

Tallinna suurhaigla ehitus oli algusest peale väga rumal plaan. Eesti ei ole suur, vaid väike. Suured asjad on suurtes riikides – Hiinas, Ameerikas ja Venemaal – ja me ei saa ennast nendega võrrelda. Aga me ei peaks arvama, et nad elavad meist paremini. Õnnelike riikide edetabelit juhivad vaheldumisi väiksed Soome ja Taani. Nii et väike olla on parem. Ja suur pole mõistlik. Meile on juba lapsest saadik räägitud, et ära pane kõiki mune ühte korvi, kui jamaks läheb, oled kõigest ilma. See eesti rahvatarkus võiks kehtida ka Tallinnas. Kuigi Tallinn ei kuulu juba ammu Eestisse. Nõukogude ajal oli ta läbinisti venelaste linn, poes polnud eesti keeles mõtet üritadagi. Parimal juhul oskasid Tallinna venelased ka soome keelt, eesti keel neile külge ei jäänud.