Rongisõit muutub üha popimaks

Elroni müügi- ja arendusjuhi Ronnie Kongo sõnul on rongisõit saavutanud pandeemiaeelse populaarsuse. Viimaste kuude sõitude arvu kasvu põhjusena tõi ta välja piirangute lõppemise ja eriti tuntavana kõrged kütusehinnad.

„Praegu on paljud inimesed enda jaoks taasavastanud ühistranspordi, rong on seejuures rõõmustavalt paljude esimene valik," märkis Kongo.

Kongo täpsustas, et enim on sõitjaid lisandunud kiiretel linnadevahelistel ekspressliinidel: „Palju uusi sõitjaid oleme saanud nii Tartu, Narva kui Viljandi suunal. Praegu saab neid liine teenindada veel ainult diiselrongidega, mida meil kahjuks piisavalt ei ole. Seetõttu tuleb suure nõudluse juures praegu ette, et inimesed peavad püsti seisma, palume seepärast vabandust," rääkis Elroni müügi- ja arendusjuht.