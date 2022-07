Vald soovib monumendi teisaldada, ministeerium arvab teisiti

Valla kodulehe andmetel teatas saabunud vastuses ministeeriumi esindaja, et sõjahaudade komisjon pidas Türi sõjahaua asukohta sobivaks. Kuna Türi vallavalitsus jäi abivallavanem Elar Niglase sõnutsi eriarvamusele, siis sooviti, et komisjon teemat edasi arutaks. "Oluline on hauatähise teisaldamine linna piirilt selleks sobilikku kohta," lausus ta.