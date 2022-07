Vanad kaupluseruumid leidsid uue omaniku

Ühistult võttis ruumid rendile paari aasta eest Türil tegutsemist alustanud Polstrituba, mille peamine tegevusala on mööblipolsterdustööd. Uutes ruumides on võimalik tutvuda tehtud töödega, kanganäidistega ning küsida ka näpunäiteid neil huvilistel, kel soov omal käel pehme mööbli parandustööd ette võtta või teada saada, kas vanavanematelt päranduseks saadud tigudiivanist saab veel asja või tuleb see otseteed jäätmejaama sõidutada.