Rahandusministeerium kavandab positiivse krediidiregistri loomist

„Laenu andes ei pruugi selle andja täna teada kui palju inimene juba erinevaid rahalisi kohustusi võtnud on – see on kahjuks põhjustanud lõhkilaenamist. Loodav andmevahetusplatvorm on samm edasi laenuandjate ühiseks infovahetuseks, et seda ennetada,“ selgitas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.