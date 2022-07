Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Paar päeva tagasi selgusid Paide linna kaasava eelarve konkursi tulemused. Võidutööks osutus plaan korrastada Roosna-Alliku mõisapargi kõnniteed. Projekti poolt hääletas 148 inimest. Roosna-Alliku kogukonna eestkõneleja ja projekti idee üks autoreid Sille Pudel lausus, et teed, mis parandatakse, on äärmiselt tihedalt kasutuses. «Meil on Roosna-Allikul selline tore mõisapark, kus on palju vahvaid tegevusi. Parki läbivad aga jalgrajad, mida mööda pääseb nii kooli, poodi kui ka bussipeatusesse, kuid need ei ole kuigi korras. Selle raha eest saabki kõnniteed osaliselt korrastada.»