Noorte turniir toimub 29.-31. juuli ning täiskasvanute turniir 6.-7. august. Korraldajate hinnangul on oodata kohale umbes 500 inimest.

Võistluste tarvis ehitatav liivaväljak ehitatakse kiriku ette. Turniiri korraldaja Veiko Tihemets selgitab, miks ajutist rannaväljakut vaja on. "Kuna tegu on nii suure võistlusega siis peab selle tarvis olema vähemalt neli väljakut. Paide tehisjärve ääres on kolm seega üks tuleb rajada."