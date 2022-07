President Karis: Eesti hindab kõrgelt juba 100 aastat kestnud sõprust Ameerika Ühendriikidega

President Karise sõnul hinnatakse Eestis kõrgelt juba 100 aastat kestnud sõprussuhteid Ameerika Ühendriikidega. „Eesti ja USA suhted on tugevamad kui eales varem. Oleme mõlemad kindlalt pühendunud rahu, julgeoleku ja demokraatlike väärtuste kaitsmisele ning töötame kõrvuti liitlastena maailma tugevaimas julgeolekuliidus – NATO-s. Tugevad Atlandi-ülesed suhted on Eesti ja Euroopa julgeoleku aluseks ning Ameerika Ühendriigid on Euroopa olulisim liitlane,“ lausus president Karis.