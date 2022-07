Kabala suurpeo tava pole kordagi katkenud

Türi valla igasuvises kultuurikalendris on Kabala laulupeol kindel koht. Tantsijad, lauljad ja pillimängijad kogunevad juuli viimasel laupäeval Kabala laulupäevale ja alates 1970. aastast pole see tava kordagi katkenud. Eile toimus see juba 56. korda.